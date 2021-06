Przed rozpoczęciem tegorocznego czempionatu miano najmłodszego uczestnika ME dzierżył Jetro Willems. Holender zagrał w finałach Euro 2012 w wieku 18 lat i 71 dni.



Jego rekord przetrwał dziewięć lat. Pobił go w ostatnią niedzielę Anglik Jude Bellingham. Pojawił się na murawie w 82. minucie spotkania z Chorwacją (1-0), zmieniając kapitana Harry'ego Kane'a. Miał wówczas 17 lat i 349 dni.



Od dziś numerem jeden na tej liście jest Polak, Kacper Kozłowski. Został wpuszczony w 56. minucie potyczki z Hiszpanią, zastępując Mateusza Klicha. To oznacza, że wpisał się do kronik europejskiego futbolu w wieku 17 lat i 246 dni.



Rekord Kozłowskiego pozostanie niepobity przynajmniej przez cztery lata. Piłkarz Pogoni Szczecin jest bowiem najmłodszym zawodnikiem spośród wszystkich piłkarzy zgłoszonych do finałów Euro 2020.



Kozłowski zaliczył dzisiaj występ numer cztery w drużynie narodowej. Zadebiutował w niej 28 marca 2021 roku, w meczu eliminacji MŚ z Andorą wchodząc na murawę w 73. minucie. Selekcjoner Paulo Sousa korzystał z niego również podczas dwóch przedturniejowych potyczek towarzyskich - z Rosją (20 minut) i Islandią (45 minut).



