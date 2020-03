Piłkarskie mistrzostwa Europy nie odbędą się w tym roku. Czy na Euro za 15 miesięcy reprezentację Polski poprowadzi, obchodzący dziś 49. urodziny, Jerzy Brzęczek?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro przełożone na 2021 rok! Będzie miało to wpływ na piłkarski kalendarz. Wideo INTERIA.TV Euro 2020 Euro 2020 przełożone na 2021. Age Hareide nie poprowadzi Duńczyków

We wtorek UEFA podjęła niespotykaną decyzję o przesunięciu o rok Euro 2020, z powodu pandemii koronawirusa. Ta decyzja rodzi wiele problemów sportowych i technicznych, także w reprezentacji Polski, prowadzonej przez Brzęczka.

Reklama

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" kończy dziś 49 lat. Polską drużynę miał prowadzić co najmniej do zakończenia Euro 2020. Co w związku z przesunięciem mistrzostw na następny rok.

- Trener Brzęczek ma kontrakt do 31 lipca w teorii i w praktyce - mówił prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, pytany o tę kwestię na "Kanale Sportowym". - Nie chcę żadnych spekulacji - dodał.

Prezes pytany był także o klauzulę, która po awansie na Euro przedłuża kontrakt selekcjonera na czas trwania turnieju.

- Nie ma takiej klauzuli. Nie chciałbym na ten temat dyskutować - podkreślił Boniek.

- Klauzula jest taka, że jak reprezentacja zakwalifikuje się do mistrzostw Europy, to trenerowi przedłuża się kontrakt do 31 lipca 2020 roku - wyjaśnił.

Szef piłkarskiej centrali zagadnięty został również o fakt, że swojemu następcy w PZPN-ie nie chciał zostawiać selekcjonera.

- Żałuję, że Euro nie jest w tym roku, bo miałem nadzieję, że zostawię Polski Związek Piłki Nożnej ze zdobyciem tytułu mistrza Europy - śmiał się Boniek.

- W następnym roku będziemy mieli mistrzostwa Europy i eliminacje mistrzostw świata. Obciążenie reprezentacji będzie niesamowicie ważne - zaznaczył prezes PZPN-u.

- Co więcej, mówiło się, że po Euro w tym roku kilku piłkarzy może zrezygnować z reprezentacji. Jest dużo tematów - zakończył Boniek, który w tym roku żegna się ze stanowiskiem prezesa związku.

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek / AFP

Zdjęcie Zbigniew Boniek / AFP

WS