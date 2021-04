Zapadła decyzja w sprawie gospodarzy meczów mistrzostw Europy, w których zagrają między innymi Polacy. Komitet Wykonawczy UEFA postanowił, że Sewilla zastąpi Bilbao, a Petersburg zajmie miejsce Dublina.

"Biało-Czerwoni" wystąpią w Sewilli i Petersburgu, nie jak wcześniej zaplanowano w Dublinie i Bilbao.

Może to być dla Polaków nieco kłopotliwe, bowiem oba miasta dzieli 4500 kilometrów, co zdecydowanie utrudni logistykę.



To efekt decyzji Komitetu Wykonawczego UEFA, który zebrał się w piątek 23 kwietnia o godzinie 10.



Zbigniew Boniek poinformował o ważnych zmianach

Wcześniej angielskie media spekulowały, że nową lokalizacją meczów Euro 2020 może stać się także Londyn.



W posiedzeniu komitetu udział brał Zbigniew Boniek, nowy Wiceprezydent UEFA i zarazem prezes PZPN ogłosił decyzję na Twitterze:



Zmiany wymusiły obostrzenia pandemiczne obowiązujące w regionach Dublina i Bilbao.

Miasta te nie były w stanie zagwarantować obecności przynajmniej 25 procent kibiców na stadionie, czego wymagała piłkarska federacja.



Sankt Petersburg i Sewilla zobowiązały się spełnić te wymagania. Rosjanie deklarują, że na meczach pozwolą na wypełnienie 50. procent pojemności stadionu.



Polacy w grupie będą rywalizować w grupie E ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją.



Terminarz reprezentacji Polski na Euro:

14 czerwca, godz. 18:00 - Polska-Słowacja (Sankt Petersburg)

19 czerwca, godz. 21:00 - Hiszpania-Polska (Sewilla)

23 czerwca, godz. 18:00 - Szwecja-Polska (Sankt Petersburg)

