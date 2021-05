Tymoteusz Puchacz został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Polski na zgrupowanie w Opalenicy, poprzedzające mistrzostw Europy. Lewy obrońca Lecha być może zadebiutuje w reprezentacji jeszcze przed tym turniejem, choćby przy Bułgarskiej w starciu z Islandią. Oprócz niego w kadrze znalazło się jeszcze dziewięciu byłych graczy Lecha, a Robert Gumny jest dodatkowo rezerwowym.

Skład narodowej kadry ogłosił dzisiaj selekcjoner Paulo Sousa. 27 wybranych przez niego zawodników już za tydzień rozpocznie zgrupowanie w Opalenicy - potrwa ono do 9 czerwca. Już 1 czerwca do UEFA musi trafić lista 26 graczy zgłoszonych do turnieju - stanie się to zapewne po sparingowym meczu z Rosją, który odbędzie się we Wrocławiu. Z kolei 8 czerwca Biało-czerwoni zagrają jeszcze z Islandią w Poznaniu, a mecz ten będzie generalnym sprawdzianem przed finałowym turniejem Euro. W nim Polacy zagrają ze Słowacją (14 czerwca, St. Petersburg), Hiszpanią (19 czerwca, Sewilla) oraz Szwecja (23 czerwca, St. Petersburg).

W kadrze powołanej przez Sousę znalazł się debiutant z Lecha - Tymoteusz Puchacz. 22-letni lewy obrońca do tej pory nie wystąpił ani razu w pierwszej reprezentacji, grał za to regularnie w drużynach młodzieżowych. Powołanie Puchacza, który w ostatnich tygodniach wreszcie prezentował się dużo lepiej w meczach Lecha niż w lutym czy marcu, o tyle nie zaskakuje, że poważnego urazu doznał Arkadiusz Reca. - To kwestia naturalna, nie miałem tu innej opcji. Wiemy z przeszłości, że były problemy z obsadzeniem tej pozycji, a dla niego jest ona naturalna. Podobnie jak Reca jest bardziej ofensywnym graczem i musi trochę nastąpić postęp w defensywie. Do tego na pewno dojdzie. To młody piłkarz, silny, ma dobrą kondycję i tężyznę fizyczną. Mam nadzieję, że szybko przyswoi sobie naszą koncepcję i proces gry, zrealizuje się w oparciu o swoją młodość, energię i styl gry. Byśmy razem osiągnęli coś wspaniałego - mówił Sousa podczas konferencji prasowej.

Puchacz w tym sezonie był jednym z kluczowych graczy Lecha - we wszystkich rozgrywkach wystąpił w aż 41 spotkaniach, a kolejnych pięć rozegrał w reprezentacji młodzieżowej. Pauzował jedynie w marcu z powodu koronawirusa (dwa mecze), a pod koniec kwietnia opuścił mecz w Bielsku-Białej po czwartej żółtej kartce. Jest jednym z trzech graczy powołanych przez Sousę z polskiej ligi - poza nim Portugalczyk docenił jeszcze Jakuba Świerczoka i Kamila Piątkowskiego. Możliwe jednak, że latem nie będzie już żadnego w krajowych rozgrywkach: Piątkowski przejdzie z Rakowa do Red Bulla Salzburg, Świerczokowi kończy się wypożyczenie do Piasta Gliwice z Łudogorca Razgrad, a Puchacz ma wstępną zgodę Lecha na transfer.

W kadrze na zgrupowanie w Opalenicy znalazło się jeszcze dziewięciu byłych piłkarzy Lecha: Łukasz Fabiański, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora, Kamil Jóźwiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Robert Lewandowski i Dawid Kownacki. Na liście rezerwowych pozostaje Robert Gumny.

Andrzej Grupa