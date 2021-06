Polska zremisowała 1-1 z Hiszpanią i wciąż ma szansę na awans do 1/8 finału Euro 2020 i to nawet z 2. miejsca w grupie E. Polska kadra Paulo Sousy co prawda po dwóch seriach meczów zajmuje ostatnie miejsce w tabeli bez zwycięstwa, ale wciąż ma wszystko w swoich nogach - zwycięstwo w meczu ze Szwecją niemal na pewno da nam awans!



Euro 2020. Tabela grupy E po meczu Hiszpania - Polska

Szwecja 4 punkty 1-0 Słowacja 3 punkty 2-2 Hiszpania 2 punkty 1-1 Polska 1 punkt 2-3

Przypomnijmy dotychczasowe wyniki: Hiszpania - Szwecja 0-0, Polska - Słowacja 1-2, Szwecja - Słowacja 1-0, Hiszpania - Polska 1-1.



Euro 2020. Jak może się zmienić tabela po meczu Polska - Szwecja

W ostatniej kolejce gier (oba mecze w środę 23 czerwca o godz. 18), Polska zagra ze Szwecją, a Hiszpania ze Słowacją. Jakie warianty są możliwe?



Polska remisuje lub przegrywa ze Szwecją - na pewno skończymy na ostatnim, czwartym miejscu w grupie, bez względu na wynik meczu Hiszpania - Słowacja.



Polska wygrywa ze Szwecją, a Hiszpania wygrywa ze Słowacją - Hiszpania kończy na 1. miejscu z pięcioma punktami, Polska jest druga z 4 punktami, ale wyprzedza Szwecję dzięki temu, że wygrywamy z nią bezpośredni mecz, Słowacja jest ostatnia z trzema punktami.



Polska wygrywa ze Szwecją, a Słowacja wygrywa z Hiszpanią - Słowacja kończy na 1. miejscu z sześcioma punktami, Polska jest druga z 4 punktami, ale wyprzedza Szwecję dzięki temu, że wygrywamy z nią bezpośredni mecz, Hiszpania z dwoma punktami kończy na czwartym miejscu.



Polska wygrywa ze Szwecją, a Słowacja remisuje z Hiszpanią - Polska, Szwecja i Słowacja mają po cztery punkty, wtedy wszystko zależy od bilansu bramkowego pomiędzy tymi trzema zespołami. Nawet trzecie miejsce dzięki czterem punktom z dużym prawdopodobieństwem powinno jednak pozwolić znaleźć się w gronie czterech najlepszych zespołów z trzecich miejsc i dać awans do 1/8 finału.

Według statystyków, którzy opracowali temat awansu z trzecich miejsc na Euro, cztery punkty dają aż 98 proc. szans na grę w 1/8 finału mistrzostw Europy.



2. kolejka Euro 2020

2021-06-19 21:00 | Stadion: Estadio Olímpico de Sevilla | Arbiter: Daniele Orsato Hiszpania Polska 1 1 DO PRZERWY 1-0 Morata 26' R. Lewandowski 54'

1 1 Hiszpania Polska Szczęsny Bednarek Bereszyński Glik Jóźwiak Moder Klich Zieliński Puchacz Lewandowski Świderski Simón Llorente Laporte Torres Alba Pedri Rodri Koke Olmo Morata Moreno SKŁADY Hiszpania Polska Unai Simón Mendibil Wojciech Szczęsny Marcos Llorente Moreno 85′ 85′ Jan Bednarek Aymeric Laporte Bartosz Bereszyński 81′ 81′ Pau Francisco Torres Kamil Glik Jordi Alba 59′ 59′ Kamil Jóźwiak Pedro González López 86′ 86′ Jakub Piotr Moder 90′ 90′ Rodrigo Hernández Cascante 36′ 36′ 56′ 56′ Mateusz Klich 68′ 68′ Jorge Resurrecion Merodio Koke Piotr Zieliński 62′ 62′ Daniel Olmo Carvajal Tymoteusz Puchacz 26′ 26′ 87′ 87′ Alvaro Morata 54′ 54′ 90′ 90′ Robert Lewandowski 58′ (k.) 58′ (k.) 68′ 68′ Gerard Moreno Balagueró 67′ 67′ Karol Świderski REZERWOWI David de Gea Łukasz Fabiański Robert Lynch Sánchez Łukasz Skorupski Cesar Azpilicueta Tomasz Kędziora Eric García Martret 85′ 85′ Paweł Dawidowicz Diego Javier Llorente Ríos Michał Helik José Luis Gaya Pena 67′ 67′ Przemysław Frankowski 68′ 68′ Fabián Ruiz Pena Maciej Rybus Alcantara Thiago 86′ 86′ Karol Linetty Adama Traoré Diarra 56′ 56′ Kacper Kozłowski 68′ 68′ Pablo Sarabia García Przemysław Płacheta 87′ 87′ Mikel Oyarzabal Ugarte Dawid Kownacki 62′ 62′ Ferran Torres García Jakub Świerczok

STATYSTYKI Hiszpania Polska 1 1 Posiadanie piłki 76,3% 23,7% Strzały 14 8 Strzały na bramkę 6 3 Rzuty rożne 7 1 Faule 16 17 Spalone 1 2

BN