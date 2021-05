Lewandowski na stałe zapisał się w historii niemieckiego futbolu, dzięki bramce strzelonej w sobotnim meczu z Augsburgiem. Było to jego 41. trafienie w sezonie, co pozwoliło mu pobić rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/72.



Wątek strzeleckiego wyczynu Lewandowskiego został poruszony podczas poniedziałkowej konferencji prasowej snajpera Bayernu Monachium w pierwszym dniu zgrupowania polskiej kadry przed Euro 2020.

- To wielka frajda, wielka duma i szczęście, ale chyba dopiero dojdzie do mnie to, co się ostatnio wydarzyło - powiedział kapitan polskiej kadry ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Szpaler dla Roberta Lewandowskiego na treningu reprezentacji Polski

Po spotkaniu z dziennikarzami "Lewy" udał się na trening, na którym pozostali członkowie reprezentacji Polski przygotowali dla niego szpaler, gromkimi oklaskami gratulując mu pobicia rekordy Gerda Muellera.



Podobny gest wykonali dla Lewandowskiemu klubowi koledzy, tuż po tym jak wyrównał osiągnięcie legendarnego Niemca w meczu ligowym z Freiburgiem.



TB