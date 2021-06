Podczas poniedziałkowego treningu reprezentacji Polski na Polsat Plus Arenie wśród ćwiczących zawodników nie było Jakuba Modera. Pomocnik Brighton and Hove Albion po meczu z Hiszpanią ma problem z kolanem. Niedzielne badanie USG nie wykazało niczego złego, dziś Moder zostanie poddany badaniu rezonansem magnetycznym. Brak Modera w decydującym o wyjściu z grupy meczu ze Szwecją (środa godz. 18 w Sankt Petersburgu) byłby ogromną stratą dla reprezentacji Polski. To dobry zwód 22-letniego pomocnika rozpoczął akcję, która dała Polakom wyrównanie stanu meczu w Sewilli z Hiszpanią na 1-1. Moder ładnie uwolnił się od hiszpańskich opiekunów, podał piłkę do Mateusza Klicha. Ten z kolei uruchomił Kamila Jóźwiaka na skrzydle, który perfekcyjnie wrzucił piłkę na głowę Roberta Lewandowskiego. Hiszpański bramkarz był bez szans.



Jeśli chodzi o innych polskich zawodników, którzy mieli ostatnio kłopoty ze zdrowiem: Jan Bednarek zszedł przedwcześnie z boiska w spotkaniu z Hiszpanią, ale jak przekazał dziennikarzom rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski - "Janek nie wyobraża sobie, żeby miał nie wystąpić w meczu ze Szwecją". Można było zauważyć również truchtającego dookoła boiska bramkarza Łukasza Fabiańskiego. Do dyspozycji selekcjonera Paulo Sousy na spotkanie ze Skandynawami będzie Grzegorz Krychowiak, który nie mógł zagrać z Hiszpanią z powodu czerwonej kartki otrzymanej w meczu ze Słowacją.



Po wczorajszych wynikach na Euro 2020 wiemy już, że awans do fazy pucharowej Polakom da tylko wygrana ze Szwecją. Remis eliminuje naszą drużynę z turnieju. Polska kadra jutro o godz. 10 odbędzie trening na stadionie w Gdańsku, następnie uda się do sopockiej bazy, by zjeść obiad. Potem z gdańskiego lotniska nasi piłkarze poleca do Sankt Petersburga, by w środowy wieczór zmierzyć się z reprezentacją Szwecji.



Maciej Słomiński z Polsat Plus Areny w Gdańsku