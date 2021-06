Euro 2020. Premier Morawiecki odwiedził piłkarską kadrę w Opalenicy

Euro 2020 - reprezentacja Polski

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził we wtorek w Opalenicy piłkarską reprezentację Polski, która przygotowuje się do mistrzostw Europy. O godz. 18 biało-czerwoni rozpoczną w Poznaniu towarzyski mecz z Islandią. To ich ostatni sprawdzian przed turniejem.

