Euro 2020. Paulo Sousa zdradził zagadki co do składu Polaków

Ostatnim meczem Łukasza Fabiańskiego w polskiej reprezentacji był pojedynek z Austrią we wrześniu 2019 roku. To prawie dwa lata czekania. Teraz bramkarz West Ham United dostanie szansę we Wrocławiu, o czym selekcjoner Paulo Sousa powiedział w Opalenicy.



Dodał jednocześnie, że Robert Lewandowski raczej nie zagra z Rosją od pierwszej minuty. - Biorąc pod uwagę jego niedawną kontuzję i jego ciężki sezon, raczej nie wystawię go od początku - stwierdził.



Mecz z Rosją jest jednym z dwóch, które Polska rozegra bezpośrednio przed turniejem Euro 2020. Drugim jest pojedynek z Islandią w Poznaniu, 8 czerwca.

