- Już teraz mogę powiedzieć, że Wojciech Szczęsny będzie naszą "jedynką" na turniej - zaznaczył po ogłoszeniu powołań selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa.

Paulo Sousa powołał kadrę! Oto lista zawodników na Euro 2020

Pod nieobecność Krzysztofa Piątka trener Paulo Sousa zdecydował się na powołanie Dawida Kownackiego.



- Pamiętam jeszcze Kownackiego z czasów, gdy prowadziłem Fiorentinę, a on grał w Lechu Poznań. Potrzebujemy jego siły, mocy, piłkarzy, którzy szukają strzałów na bramkę z każdej pozycji - skomentował selekcjoner.

Powrót Linetty'ego, Szczęsny w bramce

Do kadry po nieobecności wrócił także Karol Linetty.



- Ostatnio Linetty miał koronawirusa, później doszło w jego klubie do zmiany trenera i nie prezentował się na tyle dobrze, by otrzymać powołanie. Teraz jednak zdecydowałem się dać mu szansę - powiedział Sousa.

Selekcjoner zaznaczył też, że Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem w trakcie turnieju.



- Trzeba pamiętać, że od dłuższego czasu jest to bardzo ważna pozycja. Jako trener muszę podjąć decyzję. Rozumiem, że padają pytania dlaczego. Rozmawiałem o tej decyzji ze Szczęsnym, rozmawiałem z nim też na temat stylu gry. Chcemy stworzyć coś nowego, pchnąć grę do przodu. Stanąć wyżej, by poradzić sobie z pressingiem przeciwnika - tłumaczy Sousa.

- Już teraz mogę powiedzieć, że pierwszy mecz towarzyski rozpocznie inny bramkarz, niż Szczęsny, ale to Wojtek jest naszą jedynką - doprecyzował Portugalczyk.

Z powodu pandemii COVID-19 UEFA zdecydowała, że kadry 24 uczestników ME będą liczniejsze niż zwyczajowo. Trenerzy mogą powołać 26 piłkarzy (w przeszłości 23).

Ostatecznie skład każdy uczestnik turnieju musi podać do północy 1 czerwca.

Zgrupowanie w wielkopolskiej Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie polscy piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. Od 9 czerwca bazą kadry będzie jeden z sopockich hoteli.

Występ w fazie grupowej ME biało-czerwoni zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.

Paulo Sousa

