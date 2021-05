Euro 2020. Paulo Sousa odkrywa karty

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłasza szeroki skład piłkarzy na zgrupowanie w Opalenicy przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Kogo skreśli Portugalczyk?

Konferencja prasowa selekcjonera Paulo Sousy

Już od kilku dni w mediach trwała giełda nazwisk i próby przewidywania, na kogo może postawić Portugalczyk. Sousa nie miał zbyt wielu okazji do testowania zawodników, toteż większość ekspertów sugerowało, że nawet w szerokiej kadrze Biało-Czerwonych nie będzie zbyt wielu niespodzianek.

Portugalczyk przed rozesłaniem powołaniem miał spore kłopoty, bowiem z powodu kontuzji ze składu wypadli Krzysztof Piątek i Arkadiusz Reca. Zastąpienie ich będzie z całą pewnością sporym wyzwaniem, z którym będzie musiał poradzić sobie Paulo Sousa.





Trener Sousa nominuje szeroką grupę piłkarzy, którzy 24 maja przyjadą na obóz do Opalenicy, by rozpocząć przygotowania do zbliżających się mistrzostw Europy. Selekcjoner ogłasza listę powołanych podczas zdalnej konferencji prasowej.

Ostateczną listę powołanych na Euro poznamy 1 czerwca. Tego samego dnia reprezentacja Polski zagra zagra towarzysko z Rosją we Wrocławiu. Tydzień później w Poznaniu zmierzymy się z Islandią.



9 czerwca zakończy się zgrupowanie w Opalenicy, a nasza kadra zamelduje się w Sopocie w hotelu Marriott Resort & Spa, który będzie oficjalną bazą "Biało-Czerwonych" w trakcie mistrzostw Europy.



Podczas Euro Polacy zagrają: ze Słowacją (14 czerwca w Sankt Petersburgu), z Hiszpanią (19 czerwca w Sewilli) oraz ze Szwecją (23 czerwca w Sankt Petersburgu).