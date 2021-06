"Biało-Czerwoni" po meczu ze Słowacją, niespodziewanie przegranym 1-2, znaleźli się na skraju odpadnięcia z Euro 2020 już po fazie grupowej.



Kluczowym meczem dla Orłów stało się starcie z Hiszpanią, którego w obliczu wczorajszej wygranej Szwedów nad naszymi południowymi sąsiadami, Polacy nie mogą przegrać. Gdyby tak się stało, mecz z reprezentacją Trzech Koron byłby już tylko pojedynkiem o honor.



Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Tymczasem nie czekając na to, co wydarzy się w sobotni wieczór, Polski Związek Piłki Nożnej przekazał ważny komunikat. "Jutro, po meczu reprezentacji Polski z Hiszpanią, nie odbędą się aktywności medialne w Media Center na Polsat Plus Arena" - napisano na oficjalnym kanale związku na Twitterze.

Hiszpania - Polska. Co leży u źródła tej decyzji?

Ta wiadomość oznacza, że po powrocie reprezentacji do swojej bazy w Trójmieście dziennikarze w niedzielę nie będą mogli porozmawiać z zawodnikami. Jaka jest motywacja dla podjęcia takiej decyzji?

