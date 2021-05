Dziś piłkarze polskiej kadry narodowej odbędą o 17.00 trening, który przedstawiciele mediów będą mogli obserwować przez pierwszych 15 minut. Już za dwa dni "Biało-Czerwonych" czeka mecz towarzyski z Rosją. Do startu Mistrzostw Europy 2020 zostało mniej niż dwa tygodnie.

30 maja na konferencji prasowej na pytania reporterów odpowiada Mateusz Klich, na co dzień grający w lidze angielskiej.

O N'Golo Kante i najlepszych pomocnikach Premier League:



- Kante to jeden z najlepszych środkowych pomocników w lidze. Wszystko co robi na boisku jest wykonane sprintem, trudno jest przeciw niemu zagrać, to zawodnik pojawiający się znikąd. To top 3 środkowych pomocników, obok niego jest De Bruyne. Tym trzecim mógłbym być ja.



O przebiegu finału Ligi Mistrzów:



- Nie zaskoczył mnie przebieg tego meczu. Chciałem, by City wygrało, ale jednak rozsądek podpowiadał, że zwycięska będzie Chelsea. To ustawienie, w jakim teraz gra Chelsea wydawało się idealne do pokonania przeciwników.



O tym, czy Paulo Sousa uważa go za postać kluczową w swojej taktyce:



- Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, chciałbym być na pewno ważnym zawodnikiem dla trenera i drużyny. W marcu nie udało mi się zagrać, ale teraz bardzo chciałbym wykazać się na boisku.



O tym, czy wystarczy czasu na złapanie filozofii Sousy:

- W marcu było naprawdę mało czasu na wszystko, teraz przed turniejem jest pod tym względem zdecydowanie lepiej. Mamy przed sobą jeszcze dwa mecze sparingowe, wczoraj mieliśmy fajną "gierkę" i widać było zaangażowanie chłopaków. Założenia trenera są już powoli wdrażane, przed nami mecze towarzyskie i im więcej takich meczów i gier tym lepiej dla nas. Na treningach nie ma gadania, każdy jest skupiony i chce na Euro zagrać, bardzo mi się to podoba.



O wypoczynku po sezonie i zmęczeniu w czasie zgrupowania:

- Na szczęście dostałem tydzień wolnego przed Euro od trenera Bielsy, mam nadzieję, że trochę odpocząłem. Mam nadzieję, że sobie poradzę, każdy z nas chciałby wypaść dobrze. Ten tydzień był ciężki, teraz będziemy się pewnie skupiać bardziej na taktyce i formacji.





Klich o wnioskach z tygodnia zgrupowania:



- Jestem bardzo zadowolony z zaangażowania grupy w treningach. Staramy się jak najlepiej zgrywać jako drużyna. Chciałym, byśmy zagrali jak Chelsea w finale.



O tym, czy rozmawiał z Sousą o swojej pozycji na boisku:



- Moja pozycja zależy tylko od decyzji trenera. Będę biegał od "szesnastki" do "szesnastki", choć będą mnie obowiązywały inne założenia niż w klubie, będę miał nieco mniej wolności. Zostanę ustawiony tuż przed obroną. W kadrze będzie też na pewno większa wymienność pozycji.



O tym, jakie cechy chce najbardziej wykorzystać selekcjoner:

- Dobrze czuję się w grze w wysokim pressingu, chciałbym w takim trybie grać też w kadrze. Może by mi się nawet udało strzelić w ten sposób bramkę w reprezentacji.



O obecności rodzin na zgrupowaniu:



- Bardzo się z tego cieszę, dobrze, że udało się to przedłużyć. Niebawem wpadną też moi rodzice.



O koncercie Golec uOrkiestra:

- Nie jest to muzyka, której słucham na co dzień, ale lubię te klimaty. Miło, że mogliśmy się spotkać przy takim koncercie.



O atmosferze na kadrze:

- Nie można "jechać" na samej atmosferze i obecności rodziny. Musimy mimo wszystko zasuwać i starać się na boisku.



O meczu z Rosją:



- Rosjanie to mocni przeciwnicy, to będzie dobre przetarcie. Cieszy mnie, że pojawią się kibice.



O grze w Premier League:



- Mój wyjazd za granicę zaczął się fatalnie, ale obecnie moja kariera zamyka się już przyjemną klamrą. W Leeds znalazłem dobre dla mnie miejsce, w którym jestem szczęśliwy. Pracuję z bardzo dobrym trenerem i udowodniłem sobie bardzo dużo.

O wizycie braci Golec:



- Bardzo przyjemne spotkanie, w dobrej atmosferze. Podpisaliśmy się na koszulkach dla nich.



O tym, czy nie próbował przekonać Paulo Sousy do gry "wyżej" na boisku:



- Będę grać tam, gdzie zechce trener. Będąc bliżej bramki przeciwnika ma się po prostu więcej okazji na asystę czy bramkę.

Rzecznik Jakub Kwiatkowski o dzisiejszych planach i stanie medycznym niektórych kadrowiczów:



- Dziś jeden, spokojny trening o 17. Trzech zawodników nie trenuje na boisku: Rybus, Dawidowicz i Milik. Po meczu z Rosją będą z powrotem wprowadzani do treningu na boisku. Do dyspozycji trenera będzie 22 zawodników, w meczu z Rosją nie zagrają też Piotr Zieliński i Radek Majecki [z powodów pozamedycznych - dop. red.].

Zdjęcie Mateusz Klich (w środku) w czasie treningu reprezentacji / NurPhoto / Getty Images

PaCze