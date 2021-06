Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił, że pierwszym bramkarzem w prowadzonej przez niego reprezentacji będzie Wojciech Szczęsny. Łukasz Fabiański musi więc pogodzić się z rolą rezerwowego, lecz otrzymał szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności w towarzyskim meczu z Rosją przed euro 2020. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a bramkarz West Hamu United skapitulował w 21. minucie po strzale Wiaczesława Karawajewa.

W sobotę Fabiański pojawił się natomiast na konferencji prasowej reprezentacji Polski i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Rzecznik polskiej kadry Jakub Kwiatkowski przyznał, że konferencja została opóźniona o 45 minut, ponieważ reprezentacja na specjalne zaproszenie odwiedziła 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.



Łukasz Fabiański o perspektywie zbliżającego się Euro:



- Przyznam, że na ten moment nie do końca odczuwam, że zbliżają się mistrzostwa. Wynika to chyba z okoliczności, w których się znaleźliśmy. Z tego, że to Euro jest rozgrywane w inny sposób. Gdy przeniesiemy się do Sopotu, poczujemy to mocniej. Nie śledzę otoczni związanej z nami. Koncentruję się na przygotowaniach.



O pozycji bramkarza numer dwa:



- Już wielokrotnie mówiłem, że dla mnie nie ma to znaczenia. W karierze miewałem różne momenty. Gdy ta informacja była mi przekazywana wcześniej lub dwa dni przed meczem. Jestem na tyle doświadczony, by to wszystko ogarnąć i skupić się na pracy. Mając na uwadze moje doświadczenia, wiem, że muszę być zawsze przygotowany.



O tym, czy Euro 2020 to jego ostatni turniej:



- Koncentruję się na pracy. Zdaję sobie sprawę, że jestem najstarszym zawodnikiem w drużynie, ale ciągle czuję się dobrze fizycznie i przede wszystkim mentalnie. Chcę się dobrze przygotować na mistrzostwa. Nie myślę o przyszłości w kadrze. Na to przyjdzie czas.



O zmianach na przestrzeni lat:



- Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak się zmieniłem. Na pewno zdobyłem ogromne doświadczenie od 2006 roku, gdy pierwszy raz pojechałem na wielką imprezę. Przeżyłem wiele chwil - pozytywnych i negatywnych i rozegrałem mnóstwo spotkań. Zmieniła się także moja pozycja w reprezentacji. Wtedy byłem "niespodzianką", teraz jestem doświadczony.

O motywacji do gry:



Ciągle mam taką samą radość z treningów. Zawsze, gdy masz pod górkę i trener mówi, że nie będziesz grał, to rozpala w tobie żar na nowo. To motywacja do ciężkiej pracy. Chcę pracować i walczyć o jak najlepszą pozycję.



O porównaniu gry z walką o skład:



- Już parę razy byłem w takiej sytuacji. Te decyzje przyjmowałem różnie. Czasami człowiek się tego spodziewał, lecz czasem był zaskoczony. Teraz, gdy otrzymałem tę informację, przyjąłem ją na spokojnie. Może wynikało to z tego, że nie było aż tak blisko jakiekolwiek zgrupowania i nie było jakiejkolwiek bezpośredniej, fizycznej rozmowy. Doszło do niej w formie online, byłem w dom z żoną i z dzieckiem... Wtedy inaczej odbiera się takie momenty. Nie mówię jednak, że to mnie nie zmotywowało. Poczułem chęć pokazania tego, że zasługuję. Zawsze jest lepiej bronić. To najlepsza opcja. Za kadencji trenera Nawałki inaczej reagowałem na wieści o roli rezerwowego bramkarza.



O bramce wpuszczonej w meczu z Rosją:



- Jako drużyna na pewno mogliśmy się lepiej zachować. Co do mojej osoby uważam, że przy tej bramce, patrząc analitycznie, moje zachowanie, pozycja startowa, decyzja i ustawienie - wszystko było. Pozostaje kwestia tego, czy rywal cię trafi, czy nie. Nie była to sytuacja do tego, by stosować tzw. "blok". Moje ogólne zachowanie było odpowiednie. Nie mam do siebie większych pretensji. Brakło szczęścia.



O szansach na to, by wejść do gry na Euro:



- Nie zastanawiałem się nad tym. Przed imprezami człowiek nastawia się pozytywnie i chce wspierać osobę, która broni. Jestem doświadczonym zawodnikiem. Mam świadomość, że muszę być zawsze przygotowany i pracować z tą myślą, że będę grał.







