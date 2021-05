O drugie miejsce w grupie będą walczyć Polska, Szwecja i my. Kluczowy na turniejach jest jednak pierwszy mecz. Jeśli się w nim przegra, to później ciężko myśleć o awansie. Dla mnie spotkanie z Polską będzie więc dodatkowym wyzwaniem – mówi na kanale „Po Gwizdku” Ľubomír Šatka z Lecha Poznań, który znalazł się w szerokiej kadrze Słowacji przed mistrzostwami Europy.

Sebastian Staszewski, Interia: - W czwartek znalazłeś się w szerokiej kadrze Słowacji na zgrupowanie przed mistrzostwami Europy. Teraz przed tobą decydujący obóz w Austrii, który rozpocznie się za niecałe dwa tygodnie. Dopuszczasz do siebie myśl, że nie pojedziesz na Euro?

Ľubomír Šatka: - Niestety przydarzyła mi się poważna kontuzja i straciłem przez to kilka spotkań reprezentacji. Na szczęście dostałem niedawno szansę w meczu z Rosją. Udowodniłem, że nawet po urazie selekcjoner może na mnie liczyć, bo wracam do dobrej dyspozycji. Teraz staram się grać dobrze w Lechu i po dłuższej przerwie pomagać drużynie. Mam nadzieję, że dzięki temu pojadę na mistrzostwa, bo to jest moje marzenie, mój cel... I zrobię wszystko, aby tak się stało.



W Polsce cieszymy się, że pierwszy mecz na Euro zagramy ze Słowacją. A jak jest na Słowacji?



- My cieszymy się, że zagramy z Polską! W tym momencie wydaje mi się, że o drugie miejsce będą walczyć właśnie Polska, Szwecja i my. Na szczęście z Hiszpanią gramy dopiero w trzeciej kolejce. To zdecydowany faworyt. Kluczowy na turniejach jest jednak pierwszy mecz. Jeśli się w nim przegra, to później ciężko myśleć o awansie. Dla mnie spotkanie z Polską będzie dodatkowym wyzwaniem. Na boisku będę miał okazję spotkać moich przyjaciół: Józia i Modzia.



I Roberta Lewandowskiego.



- Może tak będzie. Robiliśmy sobie z tego żarty. Ale nie ma co się śmiać, bo w tym momencie to najlepszy piłkarz na świecie. Chyba jeszcze nie grałem przeciwko lepszemu napastnikowi.



To kto awansuje z naszej grupy?



- Hiszpania i my. Polska może awansować z trzeciego miejsca.



Ty już jeden mecz z Polską na mistrzostwach Europy wygrałeś. Było to na turnieju Euro U-21...

- W 2017 roku. Musieliście być zaskoczeni, bo przecież prowadziliście od 1. minuty. A wygraliśmy my. Ja natomiast w ogóle nie byłem zaskoczony naszą grą. W grupie kwalifikacyjnej mieliśmy Turcję i Holandię - wygraliśmy trzy mecze z czterech. Mieliśmy naprawdę super drużynę. Po Euro wszyscy byli optymistami i uważali, że to przyszłość naszej reprezentacji. I wielu z nas trafiło do seniorskiej kadry. Nie tylko ja, ale też Milan Škriniar czy Stanisław Lobotka.

