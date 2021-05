Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Reprezentacja Polski sobotę rozpoczęła od wewnętrznej gry. W trzech tercjach zawodnicy rywalizowali w niepełnych składach, a spotkanie ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem.



Na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej odpowie Kamil Piątkowski. Młody obrońca zamieni po sezonie Raków Częstochowa na RB Salzburg.

Kamil Piątkowski o dzisiejszej grze wewnętrznej:



- Była to dobra gierka. Graliśmy 10 na 10 na skróconym polu gry. Mecz skończył się remisem 0-0. Była to gra taktyczna, pracowaliśmy w tygodniu, żeby to wszystko działało. Obie drużyny spełniły swoje założenia w defensywie.



O wymaganiach selekcjonera:

- W defensywie trener Sousa zwraca uwagę na dynamiczne wyjście do napastnika, który prowadzi piłkę. Żebyśmy nie stali w miejscu, tylko dynamicznie doskakiwali, uniemożliwiali strzały na bramkę. Jeśli gramy w trójce, skupiamy się na odpowiednim przesunięciu wahadłowego.



- Trener wymaga też szybszej gry, gdy mamy piłkę. Dziś było już to widać, tworzyliśmy dzięki temu sytuacje.

O Kacprze Kozłowskim:



- Jest z nim wszystko okej. Nic groźnego się nie wydarzyło. Trenował kilka dni indywidualnie, aby nie ryzykować, dlatego też dziś zszedł z gierki. Nic mu nie dolega, żaden uraz ani kontuzja. Profilaktycznie opuścił boisko.



O Lidze Mistrzów:



- Mecz jest o 21. Kto będzie chciał obejrzeć, może obejrzeć, kto będzie chciał iść na koncert Golec u'Orkiestra, pójdzie na koncert.



Zdjęcie Kamil Piątkowski (w środku) / Łukasz Grochala / Newspix