Euro 2020. Kadra jeszcze bez Grzegorza Krychowiaka

Euro 2020 - reprezentacja Polski

Bez Grzegorza Krychowiaka piłkarze reprezentacji Polski trenowali w Opalenicy, gdzie przygotowują się do mistrzostw Europy. Pomocnik Lokomotiwu Moskwa ma dołączyć do zespołu we wtorek wieczorem.

