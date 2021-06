Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski i ekspert Polsatu Sport stwierdził, że w polskiej reprezentacji było widać zaangażowanie i chęć ofensywnej gry.

- Każdy z zawodników miał ciąg na bramkę. Nie było gry do tyłu. Każda akcja, gdzie ktoś miał miejsce, szedł do przodu, a wraz z nim inni piłkarze. Była wiara w to, że możemy wykorzystać sytuację - zauważył Dziekanowski.

Engel dodał natomiast, że drużyna Paulo Sousy posiada spory potencjał, a kluczowe jest umiejętne wykorzystanie poszczególnych zawodników.

- W naszym zespole drzemie duży potencjał. Trzeba go jednak umiejętnie wydobyć. Tak, jak miało to miejsce z Hiszpanami. W pierwszym meczu nie uruchomiliśmy tego potencjału, dodatkowo zespół nie miał szczęścia. Czerwona kartka Grzegorza Krychowiaka "zawaliła" spotkanie. Punkt z Hiszpanią pokazuje, że mamy duży potencjał - dodał Engel.

BS, Polsat Sport



