"Biało-Czerwoni" wobec pożegnania z Euro mogą się już w stu procentach skupić na przygotowaniach do eliminacyjnych meczów MŚ. Jeszcze w tym roku kadra rozegra ich aż siedem. Póki co w tabeli zajmuje po trzech spotkaniach dopiero czwarte miejsce - za Anglią, Węgrami i Albanią.

Według Tomaszewskiego, podczas trwającego jeszcze turnieju Sousa zbyt mocno rotował składem, co było główną przyczyną naszej klęski. Były reprezentacyjny bramkarz wezwał też Portugalczyka do dymisji, lecz ten pozostał głuchy na jego wołania. - Jesteśmy na niego skazani do końca eliminacji - podsumował.

- Z tym trenerem mamy jeden procent szans na awans. To wstyd - dodawał. Jego zdaniem najlepsze od lat pokolenie polskich piłkarzy może zostać zmarnowane.



Bohater z Wembley stwierdził też, że Zbigniew Boniek powinien wymusić zatrudnienie przez Sousę polskiego asystenta.



