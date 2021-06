Urazu Bednarek nabawił się przed meczem towarzyskim z Islandią, który odbywał się w ramach przygotowań "Biało-Czerwonych" do Euro 2020. Mimo początkowych obaw, czy zdoła on wystąpić ze Słowacją, piłkarz znalazł się ostatecznie w kadrze, a nawet w składzie wyjściowym.

Zagrał też niemal pełny mecz z Hiszpanami, ale wygląda na to, że kontuzja nie jest - niestety - już tylko melodią przeszłości.

Jan Bednarek grał bez "blokady"

Jak informuje w swoim artykule dziennikarz Dawid Szymczak, Jan Bednarek w niedzielne popołudnie przejdzie badanie, które określi, w jakim stanie znajduje się jego mięsień pośladkowy i jakie czynności będzie trzeba podjąć, aby obrońca był gotowy na kluczowy mecz Euro ze Szwedami.



Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski stwierdził w rozmowie ze sport.pl, że Bednarek w starciu z Hiszpanią nie grał na tzw. "blokadzie", czyli środkach przeciwbólowych.



Euro 2020. Czy Bednarek będzie gotów na Szwecję?

Grający na co dzień w angielskim Southampton Jan Bednarek jest ważnym ogniwem reprezentacyjnej obrony. Nie ma wiele czasu na to, aby przywrócić go do pełni sprawności - Polacy ze Szwedami grają już w najbliższą środę o 18.00. Przed badaniem nie można jednak orzec, czy Paulo Sousa faktycznie będzie musiał obyć się bez tego gracza.

Zdjęcie Jan Bednarek ma niewiele czasu na to, aby dojść do pełni zdrowia / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News

