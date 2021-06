Euro 2020. Jacek Bąk: W taki sposób Robert Lewandowski nie pomaga drużynie

"Lewy" w starciu z południowym sąsiadem był niemal niewidoczny, a sieć obiegł materiał wideo, na którym widać, jak po drugiej straconej przez Polaków bramce z dezaprobatą macha rękami. Postawa kapitana w poniedziałkowym meczu jest szeroko komentowana, a swoje "trzy grosze" wtrącił też były gracz m.in. RC Lens.

Według byłego obrońcy szeroko powtarzane informacje o "dobrej atmosferze" w drużynie nie były szczególnie istotne, gdyż tą budują przede wszystkim wyniki, a tych, jak wiadomo - brakuje. Dostało się przy tym właśnie "Lewemu", który swoim zachowaniem nie pomaga, według Bąka, zespołowi.



Reklama

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!

- Machaniem rękami nie stworzy nic pozytywnego. Trzeba podejść, skrzyknąć się, pogadać. Jego koledzy chcą przecież grać jak najlepiej, nikt nie jest sabotażystą. Tylko że trzeba im pomóc, a nie wytykać błędy. W taki sposób Lewandowski nie pomaga drużynie - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". To jednak nie koniec, bowiem 48-latek zasugerował, że "Brzęczka już zwolnił", zastanawiając się przy tym, czy chciałby to samo zrobić z Sousą.



Bąk jest zdania, że do porażki ze Słowacją przyczynił się fakt, ze portugalski trener miał zbyt mało czasu, by dobrze poznać swoich podopiecznych. Już na murawie nie pomogła z kolei czerwona kartka, jaką zobaczył Grzegorz Krychowiak.



Polacy w sobotę rozegrają swój drugi mecz w turnieju. Ich rywalem będzie Hiszpania, która w pierwszej kolejce niespodziewanie zremisowała ze Szwecją 0-0. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.



TC