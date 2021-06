Dzienniki “Marca" i “As" we wtorkowych komentarzach z meczu w Sankt Petersburgu wskazują, że polscy kibice mogą czuć ogromny niedosyt z postawy gwiazd swojego zespołu, które przeszły już do historii tego turnieju z negatywnych powodów.

Wskazują, że Wojciech Szczęsny w poniedziałkowym spotkaniu stał się pierwszym bramkarzem turnieju, który zdobył gola samobójczego, a Grzegorz Krychowiak pierwszym zawodnikiem, który otrzymał czerwoną kartkę.

Hiszpańskie media wskazują też na słabą postawę Roberta Lewandowskiego, od którego oczekiwano, że poprowadzi swój zespół do zwycięstwa, jako najlepszy piłkarz świata i najskuteczniejszy gracz Bundesligi.

“Robert Lewandowski też wczoraj stał się pierwszym najczęściej strzelającym na bramkę rywala graczem turnieju. Niestety, żaden z jego pięciu strzałów nie trafił do celu" - odnotowało Radio Marca.

W ocenie dziennika “As" poniedziałkowy mecz zakończył się “całkowitą klęską" polskiego zespołu. Gazeta wskazuje też na nieudany debiut na Euro w roli selekcjonera Portugalczyka Paulo Sousy.

Stołeczny dziennik wskazuje, że choć Portugalczyk miał mało czasu na zapoznanie się ze swoją drużyną, to jednak jej przygotowanie do Euro pozostawia wiele do życzenia.

Tymczasem dziennik “Marca" broni portugalskiego szkoleniowca, wskazując, że “decyzję Sousy" można było zobaczyć już krótko po przerwie, którą gazeta nazywa “balsamem" dla "Biało-Czerwonych". Odnotowuje, że już na początku drugiej połowy Polacy wyrównali, krótko po wyjściu z szatni. Wskazuje jednak, że Polakom uwagi trenera nie wystarczyły na długo.

