Polska w swoim drugim meczu na Euro 2020 zremisowała z Hiszpanią 1-1, a bramkę dla "Biało-Czerwonych" strzelił główką Robert Lewandowski. W ten sposób podopieczni Paulo Sousy przedłużyli swoje nadzieje na pozostanie dalej w turnieju - ich losy rozstrzygną się w ostatnim spotkaniu grupowym, ze Szwecją.

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!





Ferran Torres i odważna wypowiedź

Przed meczem z Polską atakujący reprezentacji Hiszpanii, Ferran Torres, został zagadnięty przez dziennikarzy właśnie o postać Roberta Lewandowskiego. Stwierdził wówczas, że on i jego koledzy z kadry nie obawiają się "Lewego". Dodał też, że zostanie on "pożarty" przez hiszpańskich defensorów, co wzbudziło pewne dyskusje, zwłaszcza w polskich mediach.



Reklama

Luis Enrique: On potrzebuje więcej pokory

Po sobotnim remisie na Estadio La Cartuja trener reprezentacji Hiszpanii, Luis Enrique, udzielił wypowiedzi dla telewizji TVP Sport. Zapytany o uprzednią wypowiedź Torresa orzekł, że piłkarz ten jest jeszcze młody i "musi się wiele nauczyć, w tym też pokory".



Jak przyznał Enrique, spotkanie nie było łatwe dla obu stron. Stwierdził też, że Polacy radzili sobie dobrze zarówno w aspektach obronnych, jak i w ataku.



Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!



Euro 2020. W grupie E walka do ostatniej kolejki

W grupie E rywalizacja o awans będzie trwała do samego końca. Polakom został do rozegrania jeszcze mecz ze Szwedami - gdyby "Biało-Czerwonym" udało się wygrać, to mieliby zapewniony awans do kolejnej fazy Euro 2020. Początek spotkania z ekipą "Trzech Koron" o godz. 18.00 23 czerwca. W tym samym momencie zabrzmi też pierwszy gwizdek w starciu Słowaków z Hiszpanami.

Zdjęcie Luis Enrique nie może być na razie przesadnie zadowolony z poczynań swoich piłkarzy na Euro 2020 / AP Pool/Associated Press/East News / East News

PaCze