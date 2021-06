Reprezentacja Polski w ostatnim meczu przed Euro w ostatniej chwili zremisowała w Poznaniu z Islandią 2-2. Obserwatorzy i kibice mają mieszane uczucia.

Paweł Czado, Interia: Po meczu Polaków w Poznaniu jest pan zadowolony, czy zaniepokojony?



Antoni Piechniczek: - W każdym meczu reprezentacja Paulo Sousy gra w innym składzie. Nawet poszczególne formacje za każdym razem grają w innym zestawieniu. Gdyby przyszło podać skład na Słowację, to byłoby to jak trafić szóstkę w totolotka. Oczekiwałem, że w ostatnim meczu przed Euro przez pierwsze 45 minut zobaczymy reprezentację grającą z odpowiednią determinacją, odpowiednim rytmem - takim, jaki będzie chciała zaprezentować podczas mistrzostw. Tak żebyśmy wszyscy przekonali się, że to zespół z klasą, na który możemy liczyć. Tak nie było. To, co zobaczyłem w meczu przeciw Islandczykom, nie napawa mnie to optymizmem. Widział pan w tym meczu różnicę między drużyną Sousy a drużyną Brzęczka?



Szczerze mówiąc nie.



- No właśnie. Pytanie, czy Paulo Sousa nad tym wszystkim panuje, czy raczej improwizuje. Tego nie wie nikt.



Można coś jeszcze poprawić?



- Na ciężką pracę związaną z motoryką był już czas, teraz chodzi o to żeby zespół był na odpowiedniej świeżości. Ale zawsze można ćwiczyć założenia taktyczne, nawet "na chodzonego".



Wydaje się, że ważna może być rola Piotra Zielińskiego. Tak się składa, że podczas mistrzostw zagra z numerem 20 na plecach. Tak jak Zbigniew Boniek w pana drużynie z 1982 roku. Jaką rolę będzie pełnić? Rozgrywającego? A może biegającego swobodnie po całym boisku jak kiedyś Zibi?

- To uniwersalny piłkarz, który z powodzeniem może wypełnić każde z tych zadań. Podczas meczu wyglądał na bardziej świeżego niż koledzy. Być może wynikało to z faktu, że nie był na całym zgrupowaniu w Opalenicy i nie przepracował każdego dnia. Opuścił je przecież by uczestniczyć w narodzinach syna [29 maja na świat przyszedł Maksymilian Zieliński, przyp. aut.]. Pytanie czy podczas Euro będziemy grali jednym napastnikiem czy raczej dwoma - za każdym razem rola Zielińskiego na boisku będzie inna.



Robert Lewandowski? Podobało mi się jego zaangażowanie w tym meczu.



- Zgadzam się. Rzeczywiście, było widać, że mu zależy. Pytanie: czy ma być klasyczną dziewiątką czy bardziej wolnym elektronem, kiedy trzeba cofającym się po piłkę. Wczoraj się cofał i dzięki temu zdobyliśmy pierwszą bramkę.

Krytykowany był za to Grzegorz Krychowiak, który ma pewne miejsce w drużynie Sousy.



- Za dużo wczoraj faulował. Dla mnie to oznaka słabości. Fauluje się, kiedy gorzej idzie. Krychowiak zawsze był w naszej drużynie pierwszym "rzezimieszkiem". Sztuką jest odebrać piłkę dzięki sprawności, szybkości, nie dzięki faulom. Ale w takim przypadku trzeba się "naharować"...

Ważne jest, że ta drużyna ciągle może pokazać grę, z której będziemy podczas mistrzostw dumni. Wierzę, że poczucie odpowiedzialności, atmosfera turnieju, mobilizacja - przyczynią się do tego, że tak właśnie będzie.



rozmawiał: Paweł Czado