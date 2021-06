Co charakteryzuje islandzkich fanów? Jak "Lewy" nazywałby się "po islandzku"? Quiz

Mecz Polska - Islandia to zarówno sprawdzian reprezentacji Paulo Sousy, jak i okazja do poznania związków polskiego i islandzkiego futbolu. Jak brzmiał okrzyk islandzkich kibiców połączony z klaśnięciem, którym zasłynęli oni podczas Euro 2016? Co wydarzyło się tego samego dnia, gdy doszło do ostatniego meczu Polska - Islandia? Jak "po islandzku" nazywałby się Robert Lewandowski? Jacy sportowcy są uhonorowani w Islandzkim Muzeum Penisów? Sprawdź się w naszym quizie przed meczem Polska - Islandia! Zmierz się z dziesięcioma pytaniami, do wyboru są trzy odpowiedzi, ale tylko jedna odpowiedź jest poprawna.



Mecz Polska - Islandia: gdzie transmisja?

Mecz Polska - Islandia rozpocznie się o godz. 18, transmisja w Polsacie Sport, relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.



BN