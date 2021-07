Szybka kontra. Najwyższy światowy poziom i emocje sięgające zenitu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lepsi we wszystkich statystykach, a jednak przegrani. Hiszpanie zagrali najlepszy mecz na Euro 2020, ale to Włosi awansowali do finału. Właściwie to do niego przetrwali, remisując 1-1 i lepiej strzelając jedenastki. O wrażeniach po meczu Włochy - Hiszpania, spod stadionu Wembley, Michał Białoński.