Euro 2020. Anglia trenuje do starcia z Danią. Wideo WIDEO |

Anglia zakończyła przygotowania do półfinału Euro 2020 przeciwko Danii na stadionie Wembley w środę.



Gareth Southgate ma do wyboru pełny skład, a pojawiają się spekulacje na temat tego, czy będzie kontynuował grę z czterema obrońcami, czy powróci do trójki, jak to zrobił podczas wygranej 2:0 z Niemcami w 1/8 finału.



Harry Kane będzie chciał zwiększyć swój wynik z trzech goli, ścigając najlepszego strzelca turnieju.



Cristiano Ronaldo i Patrik Schick prowadzą po pięciu trafieniach w turnieju.