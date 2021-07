Euro 2020: Czego brakuje reprezentacji Hiszpanii? (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Piłkarska reprezentacja Hiszpanii awansowała do półfinału Euro 2020, ale na tym turnieju swoją grą nie zachwyca. W grupie zremisowała ze Szwecją i Polską, pokonała tylko osłabioną Słowację. Później rozegrała ciekawy mecz z Chorwacją, z którą wygrała po dogrywce. W piątkowym spotkaniu ze Szwajcaria Hiszpanie znów pozwolili rywalom wyrównać, a skończyło się na rzutach karnych. Co jest nie tak, czego brakuje drużynie trenera Luisa Enrique? W magazynie Cafe Euro na to pytanie próbowali odpowiedzieć eksperci Polsatu Sport, byli reprezentanci Polski Dariusz Kubicki i Dariusz Wdowczyk.