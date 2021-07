Ukraina - Anglia. Jerzy Engel: Ukraina ma nieobliczalny zespół i potrafi rozmontować każdą drużynę (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Anglicy w tym roku grają turniejowo. Może nie pięknie, ale za to skutecznie. Mają najciekawsze dojście do finału z "prawej strony" drabinki, aczkolwiek ja Ukraińców bym nie skreślał, bo jest to zespół nieobliczalny, który indywidualnymi akcjami swoich napastników potrafi rozmontować każdą drużynę. Ukraińcy stają przed olbrzymią szansą. Przejście Anglii to byłoby gigantyczne osiągnięcie - ocenił trener Jerzy Engel w programie "Cafe Euro".