Euro 2020. Kowalski: Kylian Mbappe będzie miał czas, żeby nadrobić to, co nie wyszło mu na Euro 2020. Wideo (POLSAT SPORT)

Euro 2020. Kowalski: Kylian Mbappe będzie miał czas, żeby nadrobić to, co nie wyszło mu na Euro 2020.

- Kylian Mbappe w grudniu skończy dopiero 23 lata. Za dziesięć lat ciągle będzie młodszy niż teraz Robert Lewandowski. Jeszcze będzie miał czas nadrobić to, co mu się nie udało na Euro 2020. To mistrz świata i wicemistrz Europy, o którego zabiega połowa najważniejszych klubów w Europie. Ze Szwajcarią zagrał słabiej i nie wykorzystał karnego, ale trzeba pamiętać, że miał też asystę - skomentował Cezary Kowalski w programie "Cafe Euro".