Euro 2020. Stanislav Levy: Polska ma lepszych piłkarzy niż Czechy. Wideo (POLSAT SPORT) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Polacy mają lepszych zawodników niż Czesi. Grają u was Lewandowski, Glik i Zieliński, ale w meczu 1/8 finału z Holandią byliśmy prawdziwą drużyną i było to widać przez 90 minut. Trener bardzo dobrze przygotował drużynę. Myślę, że ćwierćfinał z Danią będzie trudniejszym meczem, ale mamy szanse awansować do kolejnej rundy i zagrać w półfinale - powiedział Stanislav Levy, czeski trener, który w przeszłości pracował m.in. w Śląsku Wrocław.