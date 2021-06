Euro 2020. Jamnik R2D2 „The Psychic Sausage”przewiduje zwycięzców meczu Niemcy - Francja. Wideo WIDEO |

Pies przewidujący Mistrzostwa Świata 2018 „The Psychic Sausage” powrócił na Mistrzostwa Europy, przewidując zwycięzców kluczowych gier, wybierając swoje ulubione narodowe jedzenie.



Jamnik R2D2 ma dwie próby - Jeśli dwa razy wybierze to samo jedzenie, ta drużyna wygrywa, jeśli wybierze inne jedzenie w drugiej próbie, to remis.



Tym razem uznał, że niemiecki Frankfurter jest za smaczny, wybierając go dwukrotnie zamiast francuskiego Brie.



Wszystkie składniki zostały w razie potrzeby zmienione, aby zapewnić bezpieczeństwo ich spożywania przez psy.



Żródło: Copyright 2021 Associated Press/ SNTV