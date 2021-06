Euro 2020. Afera z udziałem Cristiano Ronaldo. Dziennikarze byli bezlitośni. Wideo WIDEO |

Zachowanie Cristiano Ronaldo wzbudziło spore zamieszanie przed konferencją prasową. Usunięcie butelek z napojem jednego ze sponsorów wywołało konsternację, ale wielu tłumaczyło to faktem, że piłkarz propaguje zdrowy tryb życia i zastąpił słodzony napój czystą wodą. Część kibiców spojrzała na to bardzo przychylnie, w końcu obecnie jest to bardzo modne.



Jednak dziennikarze bywają czasem bezlitośni i znaleźli, że Cristiano Ronaldo nie zawsze był tak mocno zaangażowany w zdrowy tryb życia. Współpracujący z "New York Timesem" Tariq Panja w mediach społecznościowych przypomniał reklamę, w której wystąpił Portugalczyk, promując znaną sieć fast foodów. Piłkarz zachwalał smażone kurczaki, które przecież do najzdrowszych nie należą.