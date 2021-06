Euro 2020. Jerzy Dudek: Lewandowski daje argumenty krytykom (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W meczu ze Słowacją zawiedli liderzy, w trudnych momentach nie można chować głowy w piasek. Jaki jest Robert Lewandowski wszyscy wiemy, walczymy o niego w Europie i na świecie twierdząc, że należą się mu Złota Piłka i Złote Buty. Teraz jednak daje argumenty na kontrę, argumenty malkontentom i krytykom. Słowacy go doskonale rozszyfrowali, wiedzieli, że jest bardzo groźny w świetle bramki, natomiast jest bezużyteczny w grze jeden na jednego, że to mu sprawia problem. Podwojeni krycie spowodowało, że Robert był bez szans. A to się bierze z desperacji. Kiedy zespołowi nie idzie, Robert chce pokazać charakter, doświadczenie, chce wziąć ciężar gry na siebie. A to nie jest jego rola, stąd te słowa krytyki pod jego adresem. Po meczu ze Słowacją pewnie są one uzasadnione - powiedział Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski.