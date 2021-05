Roman Kołtoń dla Interii: To była dla mnie fantastyczna przygoda. Nie spodziewałem się tego. Wideo WIDEO |

- Udział w filmie "Druga połowa" to była dla mnie absolutnie wielka przygoda. Miałem zagrać samego siebie. Niesamowite było dla mnie doświadczenie zagrania roli podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym. Nie spodziewałem się tego, że udział w filmie to jest aż tak wielka celebra - mówi w rozmowie z Interią dziennikarz Polsatu Sport i felietonista Interii Roman Kołtoń. Produkcja, w której scenarzystą i drugim reżyserem jest dziennikarz portalu Sport.Interia.pl Sebastian Staszewski trafiła właśnie do kin.