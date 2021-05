EURO 2020. Jakub Kwiatkowski dla Interii: Wczoraj były szczepienia, a reakcje poszczepienne są powszechnie znane. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To, że na porannym treningu Roberta Lewandowskiego nie było to nic wielkiego. Jeśli jednak piłkarz zgłasza jakieś dolegliwości to zawsze słuchujemy się w jego głos. Oczywiście wczoraj były szczepienia, a reakcje poszczepienne są powszechnie znane - mówi rzecznik reprezentacji Polski i team manager Jakub Kwiatkowski.