EURO 2020. Rzecznik PZPN: Piłkarze dostali dużą dawkę... wiedzy o szczepionce (POLSAT SPORT). Wideo

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski jest wśród 19 piłkarzy, którzy zaszczepili się we wtorek przeciw COVID-19. Pozostali nie wyrazili takiej chęci, ale kilku z nich ma przeciwciała. - Szczepienie nie było obowiązkowe. Na zgrupowanie przyjechał lekarz, który ma bardzo dużą wiedzę o szczepionce i to on, a także lekarz kadry Jacek Jaroszewski, rozmawiali z naszymi piłkarzami - powiedział rzecznik PZPN i reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.