Jak informuje szwedzki dziennik "Aftonbladet" Zlatan Ibrahimović nabawił się poważnej kontuzji kolana, która może wykluczyć go z gry nawet na sześć tygodni. To by oznaczało, że piłkarz Milanu nie wyjdzie na boisko w meczu z Polską na Euro 2020.

9 maja AC Milan pokonał Juventus 3-0, jednak szwedzki napastnik nie będzie wspominał dobrze tego spotkania. Z powodu bólu w kolanie musiał opuścić boisko w 66. minucie i został zastąpiony przez Ante Rebicia.

Początkowo w mediach pojawiły się informacje, że "Ibra" będzie zmuszony opuścić końcówkę Serie A, według informacji podawanych przez "Aftonbladet" zawodnik będzie potrzebował jednak znacznie dłuższego leczenia.



Zlatan Ibrahimović jest już po dokładnym badaniu

Ibrahimović miał zostać przebadany dziś w ośrodku szkoleniowym Milanu przez dr. Volkera Musahla, który kilka lat temu brał udział w operacji prawego kolana Szweda. Według lekarza piłkarz będzie potrzebował aż sześciu tygodni, by móc wrócić do gry.



Jeśli stan zdrowia napastnika nie ulegnie nagłej poprawie, będzie to oznaczać, że nie wystąpi on z całą pewnością w meczu Szwecja-Polska, który został zaplanowany na 23 czerwca. Istnieje możliwość, że "Ibra" w ogóle nie zagra w turnieju, jeśli np. Szwedzi nie wyjdą z grupy.



Trener Szwecji potwierdza

- Rozmawiałem dzisiaj ze Zlatanem Ibrahimoviciem, który niestety zapowiedział, że kontuzja uniemożliwi mu udział w Mistrzostwach Europy tego lata. Oczywiście jest to smutne, szczególnie dla Zlatana, ale także dla nas. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci na boisko - oświadczył Janne Andersson, selekcjoner reprezentacji Szwecji.



Euro 2020 rozpocznie się 11 czerwca, a zakończy 11 lipca. Szwecja, oprócz Polski, ma zmierzyć się w grupie z Hiszpanią i Słowacją.

