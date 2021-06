Włosi na inaugurację Euro 2020, na tym stadionie, pokonali Turcję 3-0, natomiast Szwajcaria zremisowała z Walią 1-1.

Trenerzy Italii i Helwetów dokonali tylko jednej zmiany w wyjściowych jedenastkach w porównaniu do tych spotkań. Giovanni di Lorenzo zastąpił kontuzjowanego Alessandra Florenziego.



W środę po raz 14 w barwach "Azzurri" w mistrzostwach Europy wystąpił Giorgio Chiellini. Żaden inny zawodnik z pola nie rozegrał więcej meczów w kadrze Włoch w kontynentalnym czempionacie. Jedynie bramkarz Gianlugi Buffon, który już zakończył reprezentacyjna karierę, jest w tym względzie lepszy (17).

Początek meczu nieoczekiwanie należał do Szwajcarów, ale potem do głosu doszli Włosi, którzy pierwszą groźną sytuację stworzyli sobie w 10. minucie. Leonardo Spinazzola dośrodkował z lewej strony, a Ciro Immobile uderzył za wysoko, "główkując" z około siedmiu-ośmiu metrów.

2021-06-16 21:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Widzów: 12445 | Arbiter: Sergey Karasev Włochy Szwajcaria 3 0 DO PRZERWY 1-0 M. Locatelli 26',52' C. Immobile 89'

W 19. minucie przez moment Stadion Olimpijski wybuchł. Po dośrodkowaniu Lorenza Insigne, Chiellini powalczył w powietrzu z dwójką rywali - Manuelem Akanjim i Granitem Xhaką, piłka spadła pod nogi stopera Juventusu Turyn, który z kilku metrów posłał ją do siatki. Radość nie trwała jednak długo. Do akcji wkroczył VAR, gdzie zasiadał Paweł Gil, i anulował trafienie. Na powtórkach było widać, jak w pierwszym momencie piłka spadła na rękę będącego w wyskoku Chielliniego.



Włosi stracili Chielliniego, rozbłysła gwiazda Locatellego

Kapitan reprezentacji Italii mógł czuć się niepocieszony, a po chwili rozegrał się jego dramat. W 24. minucie zszedł z murawy z powodu kontuzji, zastąpił go Francesco Acerbi.



Czy ta strata wpłynęła negatywnie na podopiecznych Manciniego? Raczej zadziałała bardziej mobilizująco. Dwie minuty po tym wydarzeniu Manuel Locatelli zagrał na prawo do Domenica Berardiego, ten zdecydował się na rajd do linii końcowej, skąd wycofał piłkę do wbiegającego Locatellego, który z bliska skierował ją do siatki.

Locatelli, który liczy sobie 23 lata i 159 dni, jest na razie najmłodszym strzelcem gola na Euro 2020, a także najmłodszym Włochem, który to zrobił podczas finałów mistrzostw Europy od 2012 roku i Maria Balotellego (21 lat i 321 dni).



Vladimir Petković, selekcjoner Szwajcarii, w przerwie dokonał pierwszej zmiany. Mario Gavranović zastąpił Harisa Seferovicia.



Co z tego skoro w 52. minucie Helweci przegrywali już 0-2. To był wieczór Locatellego. Pomocnik Sassuolo przymierzył zza pola karnego na tyle precyzyjnie, że Yann Sommer nawet się nie ruszył. To była trzecia bramka Locatellego w kadrze w 12. występie.



Młody pomocnik został dopiero trzecim Włochem, który ustrzelił dublet podczas mistrzostw Europy po Pierluigim Casiraghim (1996) i Balotellim (2012).



Helweci szansę na kontaktowego gola mieli w 64. minucie. Rezerwowy Steven Zuber uderzył z kąta, jednak Gianluigi Donnarumma sparował ten strzał.



Zawodnicy Italii kontrolowali jednak pojedynek. Dwie okazje miał Immobile, ale w obu przypadkach spudłował. W końcu jednak napastnik Lazio dopiął swego. W 89. minucie uderzył zza pola karnego, Sommer dotknął piłkę, ale nie był w stanie jej wybić, i ta wpadła do siatki.



Włochy wygrały ze Szwajcarią i są w 1/8 finału

Włosi, wygrywając ze Szwajcarią, zapewnili sobie, jako pierwsza drużyna, awans do 1/8 finału Euro 2020. To był już 29. mecz z rzędu "Azzurri" bez porażki, a 10. kolejny bez straty bramki. W sumie licznik wynosi 965 minut. Ostatniego gola Włosi stracili w październiku 2020 roku w meczu z Holandią.



Podopieczni Manciniego zakończą fazę grupową 20 czerwca spotkaniem z Walią, również na Stadionie Olimpijskim w Rzymie.



STATYSTYKI Włochy Szwajcaria 3 0 Posiadanie piłki 49,3% 50,7% Strzały 13 5 Strzały na bramkę 6 1 Rzuty rożne 3 2 Faule 10 12 Spalone 2 4

Zdjęcie Manuel Locatelli strzela gola na 1-0 / AFP