Bilbao, stolica Kraju Basków, miało być jednym z miast-gospodarzy na zbliżających się mistrzostwach Europy. Na słynnym San Mames mieli rywalizować między innymi Polacy, jednak na skutek pandemii i wprowadzonych obostrzeń Baskowie nie byli w stanie spełnić warunków stawianych przez UEFA i zostali pozbawieni możliwości zorganizowania u siebie Euro, co wywołało ich wściekłość.

