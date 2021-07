Chiellini i Bonucci to postacie, bez których zwycięstwo reprezentacji Włoch byłoby niemożliwe. Ten pierwszy był prawdziwym kapitanem i sercem drużyny, a przy tym stanowił zaporę nie do przejścia dla rywali.

Bonucci to poczynań defensywnych dołożył także błysk w ataku. To on bowiem zachował czujność w polu karnym rywala, strzelając bramkę w 67. minucie spotkania z Anglią.

- Rozegraliśmy wielki mecz, jesteśmy legendami. Teraz jadę na wakacje razem z Chiellinim i będę próbował go przekonać, żeby pozostał w reprezentacji do najbliższego mundialu - przyznał Bonucci po wygranym finale ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).

Włochy - Anglia w finale Euro 2020. Chiellini i Bonucci wspólnie świętują wielki triumf

Zanim jednak przyjdzie czas na wspólny urlop, włoscy piłkarze mogą celebrować wielki triumf. W trakcje świętowania Chiellini i Bonucci zrobili sobie zdjęcie, leżąc w łóżku razem ze zdobytym pucharem.

Instagram Post

Ta fotografia przywodzi na myśl zdjęcie, które w mediach społecznościowych zamieścił Robert Lewandowski, po wygraniu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium w ubiegłym roku. W podobny sposób "Lewy" chwalił się także pozostałymi trofeami, które zdobył.

Instagram Post

