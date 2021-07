Włoska prasa po finale Euro 2020: 11 lipca to magiczna data

"La Gazzetta dello Sport" zamieszcza wielki nagłówek: To przepiękne. Włochy mistrzem Europy. Dodaje następnie na pierwszej stronie: Italia jest królową Europy. Wygrała zasłużenie.

W meczu z Anglią - dodaje - "potrafiła odrobić straty, gdy wydawał się on już przegrany".

- Jesteśmy wielcy, a to jest dopiero początek - wskazuje największy włoski dziennik sportowy.

"Bohaterem bohaterów" określa 22-letniego bramkarza Gianluigiego Donnarummę i informuje, że w poniedziałek cała reprezentacja zostanie przyjęta przez prezydenta Sergio Mattarellę, który był na trybunie na Wembley.

Według "Corriere dello Sport" piłka "wróciła do domu i to do tego, co trzeba". Zwraca uwagę na to, że Włosi masowo wylegli na ulice, by świętować z okazji zwycięstwa.

"Tuttosport" wyraża uznanie dla trenera Manciniego i określa go mianem "wspaniałego wizjonera".

"Corriere della Sera" w pełnej emocji relacji z Londynu zauważa: "Jak to pięknie być Włochem. Co za noc. Co za fiesta. Zasługujemy na wszystko; na to mistrzostwo Europy i także na resztę".

- To nasz nowy czas, który potwierdza, że nadal jesteśmy w stanie wygrywać i być szczęśliwi; nareszcie łzy radości, szalona zabawa i piękne myśli, a potem słodka świadomość, że jesteśmy zjednoczeni i mocni - stwierdza w podsumowaniu meczu.

Włochy - Anglia w finale Euro 2020. Zachwyty dziennikarzy z Italii

- Italia się cieszy - pisze "Il Giornale" przypominając, że reprezentacja zdobyła mistrzostwo Europy po 53 latach od poprzedniego triumfu.

- Europa to my - ogłaszają zgodnie "Il Messeggero" i "La Stampa". Jak zaznacza ta druga gazeta, sukces ten to cud, którego dokonał doskonały selekcjoner Mancini. Zauważa też, że strzelec bramki w finale Leonardo Bonucci uszczęśliwił nawet prezydenta Mattarellę, znanego z powściągliwości i nieskorego do wybuchów entuzjazmu. Pokonanie Anglików gazeta uznaje za "prawdziwy Brexit".

W podobnym tonie finał mistrzostw Europy ocenia "Il Fatto Quotidiano" zamieszczając tytuł "Brexit Azzurra". W artykule zaznacza, że Anglicy zapłacili za "zbyt duże napięcie".

"La Repubblica" w relacji zatytułowanej "Europa jest nasza" ocenia, że siła Włochów tkwiła w grupie, która teraz wybiega wzrokiem ku mistrzostwom świata w Katarze w przyszłym roku. Przytacza na pierwszej stronie słowa prezydenta Mattarelli skierowane do piłkarzy: Przynieśliście honor krajowi.

- Europa jest nasza, dziękujemy, Azzurri - to tytuł z "Libero". Dziennik ten "legendami" turnieju nazywa duet środkowych obrońców Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini i wyraża podziw dla Donnarummy.

W niedzielnym finale na londyńskim Wembley Włochy wygrały z Anglią w rzutach karnych 3-2. Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce był remis 1-1.

Z Rzymu - Sylwia Wysocka

