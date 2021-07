Przed pierwszym gwizdkiem sędziego na Wembley doszło do skandalicznych scen. Angielscy fani szturmowali bramy stadionu, pobili włoskich fanów i doprowadzili do zamieszek ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Po meczu jednak kibice "Synów Albionu" szybko opuszczali trybuny. Ich drużyna przegrała bowiem po serii rzutów karnych i to Włosi wznieśli do góry trofeum dla najlepszej reprezentacji na Starym Kontynencie.



Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Reklama

Włochy - Anglia w finale Euro 2020. Altobelli wyśmiewa Anglików

Anglików wyśmiał po porażce Alessandro Altobelli - 61-krotny reprezentant Włoch, mistrz świata z 1982 roku, były piłkarz między innymi Interu oraz Juventusu.



- To radosne zwycięstwo na Wembley przeciwko Anglikom, którzy zawsze myślą, że są najlepsi, najwięksi, najbardziej utalentowani i najpiękniejsi. A jednak, jeśli spojrzysz na ich trofea w szafce, ujrzysz tam tylko jeden zardzewiały puchar z 1966 roku. Zobaczcie naszą gablotę, jest cała zapełniona - powiedział Altobelli dla RAI Sport.



Dla Włochów to drugi w historii tytuł mistrzów Europy. Pierwszy raz zdobyli go w 1968 roku. Czterokrotnie także cieszyli się z wygranej na mistrzostwach świata (1934, 1938, 1982 i 2006).



TB