"Italio, jesteś w finale!"

Najbardziej znana włoska gazeta "La Gazzetta dello Sport" pisze o niekończącej się niebieskiej opowieści i ujarzmieniu Hiszpanów w rzutach karnych. Podopieczni Roberto Manciniego na Wembley cierpieli, ale ostatecznie to oni zagrają w finale. "Magiczne noce trwają nadal. Na Wembley dziś impreza, a nie hiszpańska fiesta. Włochy pokonały Hiszpanię w rzutach karnych i zdobyły bilet na ostatni akt tych mistrzostw" - czytamy w gazecie.





"Sukces zdobyty sercem"

Z kolei "Tuttosport" pisze o wielkiej ambicji Włochów, którzy dziś nie grali z Hiszpanią w tak porywającym stylu, jak do tej pory, ale mimo wszystko to drużyna prowadzona przez Manciniego zagra w finale. "Sukces zdobyty sercem i umiejętnością cierpienia. Drużyna nie przestała być konsekwentna nawet, kiedy Alvaro Morata zdobył wyrównującego gola" - chwalą swoich ulubieńców dziennikarze tego portalu.

"Sen trwa dalej!"

W "Corriere Dello Sport" relacja pomeczowa również zawiera wiele poetyckich zwrotów, wychwalających awans Italii. "Wrócimy na Wembley. Nasz sen trwa nadal. Finał jest nasz, wywalczony po rzutach karnych. Zdobyty sercem i cierpieniem. Za Spinazzolę, który po operacji cierpiał w domu, za wszystkich Włochów. Od porażki w kwalifikacjach do mistrzostw świata do finału Euro: to była magiczna, szalona jazda".



