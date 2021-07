Starcia pomiędzy reprezentacjami Włoch i Hiszpanii nie mają dla "Squadry Azzurry" takiej wagi jak mecze z Francją czy Niemcami. Obie ekipy południowej części Europy mierzyły się już jednak w decydujących bojach dużych turniejów i dochodziło w nich także do kontrowersji.



W czasie obecnego Euro 2020 Włosi prezentują nieco bardziej ofensywny futbol niż Hiszpanie i także ich wygrane są zdecydowanie pewniejsze. W kadrach obu reprezentacji jest jednak wiele jakości i bardzo ciężko przewidzieć, która okaże się lepsza.



- Włosi wiedzą jak grać w piłkę nożną i dobrze radzą sobie z nawet drobnymi zawiłościami taktycznymi - stwierdził Sergio Ramos, cytowany przez włoskie "Sky".



- To będzie bardzo ciężki mecz. Hiszpanie - podobnie jak my - długo utrzymują się przy piłce. Wydaję mi się, że jesteśmy trochę bardziej dynamiczni, ale mamy podobne ideologię gry - powiedział piłkarz reprezentacji Włoch Federico Chiesa, cytowany przez "Corriere dello Sport".



Remisowy bilans starć Hiszpanii z Włochami

Do tej pory obie ekipy mierzyły się ze sobą 37 razy i losy rywalizacji pomiędzy nimi są bardzo wyrównane. "La Furia Roja" oraz "Azzurri" wygrywali po 11 razy, a 15 kolejnych spotkań kończyło się remisami.



Również stosunek bramek jest podobny. W 37 starciach Hiszpanie zdobyli 43 bramki, a reprezentacja Włoch do siatki trafiła 40 razy.



Rywalizacja pomiędzy ekipami przybrała na znaczeniu w ostatnich latach, choć i tak ma długą historię. Włosi pierwszy raz sięgnęli po mistrzostwo świata w 1934 roku i wówczas w ćwierćfinale wyeliminowali Hiszpanię.

Mundial 1994: Włochy - Hiszpania w ćwierćfinale

Kibice obu reprezentacji zapewne pamiętają emocjonujący przebieg ćwierćfinałowego meczu z mistrzostw Świata w 1994 roku. Reprezentacja Włoch wyeliminowała Hiszpanię i wygrała mecz 2-1. Pierwszą bramkę dla Italii zdobył Dino Baggio po precyzyjnym uderzeniu zza pola karnego. Do wyrównania doprowadził natomiast Caminero po składnej akcji Hiszpanii.



Włosi ponownie trafili do siatki tuż przed końcem starcia. Roberto Baggio otrzymał dobre podanie z głębi boiska, minął Zubizarretę i z zimną krwią wpakował futbolówkę do bramki. To nie był jednak koniec emocji. "Azzurri" kończyli to spotkanie w dziesiątkę, a czerwoną kartką został ukarany Mauro Tassotti za uderzenie łokciem Luisa Enrique.



Euro 2008. Hiszpania - Włochy w ćwierćfinale

Obie ekipy spotkały się również w fazie pucharowej Euro 2008 i o wyniku ćwierćfinału zadecydowała seria rzutów karnych. W nich lepsza okazała się reprezentacja Hiszpania, a Iker Casillas pewnie zatrzymał uderzenia Daniele De Rossiego oraz Antonio Di Natale.



"La Furia Roja" wygrała całe rozgrywki i rozpoczęła niesamowitą serię. Hiszpanie triumfowali potem na Mundialu w 2010 roku oraz Euro 2012.



Euro 2012. Hiszpania - Włochy w finale

Hiszpania spotkała się z reprezentacją Włoch także podczas finałowego spotkania Euro 2012, które było organizowane przez Polskę oraz Ukrainę. Mecz odbył się w Kijowie i był pokazem siły "La Furia Roja".



Zdjęcie W finale Euro 2012 Hiszpania rozgromiła Włochy / GIUSEPPE CACACE / AFP

Wszystko zaczęło się już w 14. minucie starcia. Po składnej akcji Hiszpanii Cesc Fabregas wpadł w pole karne i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Na piłkę nabiegł David Silva i pewnie dopełnił formalności. Kibice zgormadzeni na obiekcie w Kijowie musieli poczekać na kolejną bramkę do końcówki pierwszej połowy. Wówczas Jordi Alba otrzymał dobre podanie z głębi boiska i nie dał szans Gianluigiemu Buffonowi na interwencję.



Hiszpanie dołożyli dwie kolejne bramki po przerwie. W 84. minucie następne dobre prostopadłe podanie wykorzystał Fernando Torres, a chwilę później atakujący zagrał precyzyjną piłkę i Juan Mata wbił ją do bramki. Zadanie ówczesnemu selekcjonerowi Italii nie ułatwiła także kontuzja Thiago Motty, który na boisku pojawił się w 57. minucie.

Euro 2016. Włochy - Hiszpania w 1/8 finału

Włosi zrewanżowali się Hiszpanii cztery lata później. Mecz miał zupełnie inny przebieg i został zdominowany przez Italię, która tym razem lepiej zaprezentowała się od strony fizycznej i grała o wiele bardziej ofensywnie niż w 2012 roku.



Pierwszego gola w tym starciu zdobył - nadal będący w bardzo dobrej dyspozycji - Giorgio Chiellini. David De Gea odbił piłkę przed siebie po mocnym zagraniu Edera z rzutu wolnego, dopadł do niej Emanuele Giaccherini, a defensor Juventusu wepchnął do bramki.



Hiszpanie również mieli swoje okazje, lecz nie zdołali ich wykorzystać. W końcówce meczu nie pomylił się natomiast Graziano Pelle, który z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.



Zdjęcie David De Gea nie zdołał zatrzymać uderzenia Pelle / VINCENZO PINTO / AFP

Włosi zdołali pokonać Hiszpanię, jednak odpadli w ćwierćfinale, a wyeliminowali ich Niemcy.



Euro 2020. Włochy czy Hiszpania - kto awansuje do wielkiego finału?

Ostatnio Hiszpania z Włochami mierzyła się w eliminacjach do mistrzostw Świata w 2018 roku. Pierwszy mecz, rozegrany w Turynie, zakończył się remisem, natomiast w Madrycie "La Furia Roja" uporała się z Italią 3-0.



Już we wtorek obie ekipy będą miały szansę, aby przechylić szalę wygranych w bezpośrednich starciach na swoją korzyść i przede wszystkim awansować do finału Euro 2020.



PA