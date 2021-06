Euro 2020: wyniki, drabinka, terminarz, strzelcy



Włosi dzięki znakomitej grze w fazie grupowej wyrośli na jednego z największych faworytów turnieju. Italia pod wodzą Roberto Manciniego nie straciła bramki w żadnym wcześniejszym meczu turnieju, podobnie jak we wcześniejszych siedmiu, poprzedzających Euro. Dziś Austriacy przełamali tę serię, ale nie zdołali zatrzymać włoskiej ekipie.

W pierwszej połowie Austriacy postawili jednak faworytom bardzo trudne warunki. Nadspodziewanie dobrze radzili sobie z wysokim tempem narzuconym przez Włochów.

To jednak oni kreowali groźniejsze sytuacje. Po kilkunastu minutach z lewego skrzydła zszedł do środka Lorenzo Insigne, szukając technicznego uderzenia. Daniel Bachmann poradził sobie z tym strzałem bez zarzutu.

Jeszcze groźniej sprzed pola karnego uderzył Ciro Immobile. Napastnik zaskakująco huknął sprzed pola karnego i trafił w samo spojenie słupka z poprzeczką! Bramkarz nawet nie zdążył zareagować.



Austriacy znakomicie zaczęli za to drugą połowę spotkania. Doskonałą okazję do otworzenia wyniku miał David Alaba, gdy uderzał z rzutu wolnego tuż sprzed pola karnego. Nowy piłkarz Realu Madryt minimalnie chybił.



Piłkarze Franco Fody poszli za ciosem i w 65. minucie umieścili piłkę we włoskiej bramce! Po centrze z prawej strony piłkę głową zgrał Alaba i Marko Arnautović uderzył ponad Gianluigim Donnarummą, Radość Austriaków była szalona, lecz - niestety dla nich - przedwczesna. Sędzia VAR dopatrzył się niewielkiego, ale wyraźnego spalonego.



Kluczowa dla losów meczu okazała się 84. minuta gry. Wówczas na boisku pojawił się Federico Chiesa, zmieniając Domenico Berardiego. Losów meczu nie rozstrzygnął w 90 minutach, ale błysnął w dogrywce.



Już cztery minuty po rozpoczęciu dogrywki Chiesa dostał znakomite podanie na lewą stronę pola karnego. Skrzydłowy Juventusu z trudem opanował piłkę, a później doskonale minął robiącego wślizg obrońcę. Mocny strzał nie pozostawił szans bramkarzowi!



Jeszcze przed końcem pierwszej części dogrywki Austriaków dobił - a przynajmniej tak się wydawało - drugi z rezerwowych Roberto Manciniego - Matteo Pessina. Pomocnik Atalanty doskonale odnalazł się w polu karnym i z bliskiej odległości nie dał bramkarzowi żadnych szans.



Sześć minut przed końcem meczu kontaktową bramkę zdobył Sasa Kalajdzić! Austriak po rzucie rożnym rzucił się na piłkę "szczupakiem" i przerwał doskonałą serię Gianluigiego Donnarummy!



Austriacy atakowali do końca, starając się doprowadzić do rzutów karnych. Nie dali jednak rady sforsować włoskiej defensywy po raz drugi. Italia zagra o półfinał z wygranym meczu Belgia - Portugalia!



Włochy - Austria 2-1 (0-0, 0-0) - po dogrywce

Bramki: 1-0 Chiesa (94.), 2-0 Pessina (105.), 2-1 Kalajdzić (114.).



Euro 2020

2021-06-26 21:00 | Stadion: Wembley Stadium | Widzów: 18910 | Arbiter: Anthony Taylor STATYSTYKI Włochy Austria 2 1 Posiadanie piłki 51,4% 48,6% Strzały 21 12 Strzały na bramkę 8 4 Rzuty rożne 4 3 Faule 10 22 Spalone 4 2

2 1 Włochy Austria Bachmann Lainer Dragović Hinteregger Alaba Laimer Schlager Sabitzer Grillitsch Baumgartner Arnautović Donnarumma Di Lorenzo Bonucci Acerbi Spinazzola Barella Jorginho Verratti Berardi Immobile Insigne SKŁADY Włochy Austria Gianluigi Donnarumma Daniel Bachmann 51′ 51′ Giovanni Di Lorenzo 116′ 116′ Stefan Lainer Leonardo Bonucci 120′ 120′ Aleksandar Dragovic Francesco Acerbi 103′ 103′ Martin Hinteregger Leonardo Spinazzola David Alaba 51′ 51′ 68′ 68′ Nicolò Barella 115′ 115′ Konrad Laimer Luiz Frello Jorginho 106′ 106′ Xaver Schlager 68′ 68′ Marco Verratti Marcel Sabitzer 84′ 84′ Domenico Berardi 106′ 106′ Florian Grillitsch 84′ 84′ Ciro Immobile 90′ 90′ Christoph Baumgartner 108′ 108′ Lorenzo Insigne 2′ 2′ 97′ 97′ Marko Arnautović REZERWOWI Alex Meret Pavao Pervan Salvatore Sirigu Alexander Schlager Emerson Palmieri dos Santos 116′ 116′ Christopher Trimmel Rafael Tolói Philipp Lienhart Alessandro Bastoni Stefan Posch 108′ 108′ Bryan Cristante Andreas Ulmer 68′ 68′ Manuel Locatelli 90′ 90′ Alessandro Schöpf 68′ 68′ 105′ 105′ Matteo Pessina Julian Baumgartlinger Giacomo Raspadori 115′ 115′ Stefan Ilsanker 84′ 84′ 95′ 95′ Federico Chiesa 106′ 106′ Louis Schaub 84′ 84′ Andrea Belotti 106′ 106′ Michael Gregoritsch Federico Bernardeschi 97′ 97′ 114′ 114′ Sasa Kalajdzic

Po meczu powiedzieli:

Roberto Mancini (trener reprezentacji Włoch): - Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Musieliśmy zdobyć jedną bramkę i w pierwszej połowie mogliśmy ją zdobyć. W drugiej cierpieliśmy fizycznie, ale ostatecznie wygraliśmy, zasłużyliśmy na to. Wygraliśmy dzięki piłkarzom, którzy weszli do gry z ławki rezerwowych, weszli z odpowiednią mentalnością i znaleźli sposób na rozwiązanie tego meczu. Federico (Chiesa) i Pessina byli bardzo dobrzy. Wiedziałem, że to będzie trudny mecz, ale tak trudny mecz może nam dobrze zrobić. Belgia czy Portugalia w ćwierćfinale? To dwie niezwykle wymagające drużyny.

Franco Foda (trener reprezentacji Austrii): - Wszyscy jesteśmy rozczarowani. Odpaść po takim meczu - to długo będzie boleć. Myślę, że cała Austria może być jednak dumna ze swojej drużyny. Po 90 minutach, przy 0-1, 0-2 cały czas mieliśmy coś do zaoferowania, stwarzaliśmy okazje, atakowaliśmy. Z wielu stron zapewne będziemy słyszeć komplementy, co miłe, ale na pewno nie zastąpi awansu do kolejnej rundy. Z drugiej strony pewnie nasi krytycy zamilkną na dwa czy trzy tygodnie, bo pokazaliśmy w tym turnieju naprawdę dobry futbol.