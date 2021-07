Włochy - Anglia. Giorgio Chiellini: Nie mogę już planować długoterminowo

Gioegio Chiellini był jednym z bohaterów półfinałowego starcia z Hiszpanią. Defensor reprezentacji Włoch w bardzo ekspresyjny sposób reagował podczas ustalania stron przed konkursem rzutów karnych, co przez wielu kibiców było uznane, za swoistą grę psychologiczną z rywalem.



Finalnie Włosi pewnie triumfowali po serii "jedenastek" nad Hiszpanią.



- Rozgrałem wiele spotkań w swojej karierze, zawsze podchodząc z szacunkiem do rywali - odniósł się do zajścia Chiellini.



Defensor reprezentacji Włoch porównał również charakterystykę rywali "Azzurrich" w ostatniej fazie Euro 2020.



- To są drużyny z zupełnie odmiennymi charakterystykami - stwierdził Włoch - Anglicy nie są jednak ekipą, która tak często drybluje, ale zdobyli dużo bramek po stałych fragmentach gry. Jeżeli zostawi im się trochę miejsca na boisku, to może zaboleć - dodał.



Włochy - Anglia w finale Euro 2020. Giorgio Chiellini: Cieszę się każdą chwilą, nie mogę już planować długoterminowo

- Cieszymy się tą przygodą i oddychamy już innym powietrzem niż na początku turnieju. Chcemy kontynuować tę passę, bo zawsze wierzyłem, że możemy sobie poradzić na Euro. Nawet pomimo przełożenia imprezy o rok. Zawsze był to okres, w którym mogliśmy się rozwijać i z tego korzystać. Teraz - jak często powtarza nam trener - brakuje ostatniego centymetra, aby osiągnąć nasz cel - powiedział defensor.



Chiellini to jeden z weteranów w kadrze "Azzurrich". Obrońca Juventusu ma 36 lat i 111 spotkań w seniorskiej kadrze Włoch. Dziennikarze dopytywali się doświadczonego zawodnika o jego przyszłości w drużynie narodowej.



- Cieszę się każą chwilą i mam zarazem świadomość, że musze myśleć z dnia na dzień. Nie mogę już planować długoterminowo. Po prostu próbuję przekazać tę radość młodszym kolegom z drużyny. Wszyscy jesteśmy tyle samo warci i to jest najpiękniejsza rzecz - stwierdził Chiellini.



Finałowe starcie pomiędzy Włochami a Anglikami zostanie rozegrane jutro (11.07) o godzinie 21. Relację tekstową - jak i audio - będzie można śledzić w Interii.



