Przygotowania do rozpoczynających się 11 czerwca Mistrzostw Europy rozpoczyna w poniedziałek większość reprezentacji. W tej grupie są też nasi pierwsi rywale na Euro czyli Słowacy. Nasi południowi sąsiedzi spotykają się w poniedziałek rano w hotelu „Delfin” w miejscowości Senica.

Piłkarze, których powołał selekcjoner Stefan Tarković będą się zjeżdżali w kilku grupach. Pierwsza pojawi się już jutro. Kolejna w czwartek 27 maja, a ostatnia na początku czerwca. Mówi nam o tym rzeczniczka Słowackiego Związku Piłki Nożnej Monika Jurigova.

- Do 30 maja nasi piłkarze, którzy grają w ligach czeskiej, hiszpańskiej i za Oceanem w MLS, mają swoje klubowe powinności i ich pracodawcy nie muszą zwalniać zawodników na nasze reprezentacyjne zgrupowanie. Taki jest regulamin FIFA i UEFA. To wszystko trzecia grupa powołanych przez selekcjonera Stefana Tarkovicia graczy. Część z nich być może się pojawi wcześniej, a część dołączy do nas już 2 czerwca, po towarzyskim spotkaniu z Bułgarią. Po tym meczu selekcjoner ogłosi skład na Euro. W kolejnej grze kontrolnej z Austrią 6 czerwca we Wiedniu wezmą udział już ci, którzy znajdą się w 26 osobowej kadrze na mistrzostwa Europy - tłumaczy rzeczniczka słowackiego związku, która świetnie zna Polskę, jest córką znanego u nas trenera Duszana Radolskiego, który w powodzeniem pracował w takich klubach, jak Dyskobolia Grodzisk, Ruch Chorzów, Polonia Warszawa czy jeszcze kilka lat temu Bruk-Bet Termalika Nieciecza.

Panią Jurigovą pytamy, gdzie będzie siedziba Słowaków podczas turnieju Euro. Początkowo miał być to Dublin, ale po tym, jak część z miast zrezygnowała z organizacji mistrzostw, to wszystko trzeba było zmieniać.

- Będziemy przebywali w hotelu "Belmond" w Petersburgu. Tam też będzie nasze centrum medialne. Jeśli chodzi o treningi, to będziemy korzystać z ośrodka miejscowego Zenitu. Wylatujemy w środę 9 czerwca - mówi Monika Jurigova. Dodajmy, że hotel "Belmond" ma już swoje doświadczenie z goszczenia piłkarskich reprezentacji. Podczas mundialu w Rosji 3 lata temu przebywała tam piłkarska reprezentacja Arabii Saudyjskiej. Mecz Polska - Słowacja na Euro zainauguruje rozgrywki w grupie E. Ze Słowakami mierzymy się w poniedziałek 14 czerwca o godzinie 18.00 w Petersburgu. Wieczorem tego dnia drugie starcie w naszej grupie: Hiszpania w Sewilli gra ze Szwedami.