Włosi są drużyną, w której spotkaniach najczęściej decydowały "jedenastki". We wtorek działo się to już po raz szósty, a piłkarze z Półwyspu Apenińskiego odnieśli w nich trzecie zwycięstwo.

Poprzednie spotkanie z rzutami karnymi na Euro było też z udziałem Hiszpanów - w ćwierćfinale w ten sposób wyeliminowali Szwajcarów 3-1, gdy po 120 minutach rywalizacji był remis 1-1. Helweci z kolei wygrali 5-4 z Francuzami w 1/8 finału, gdy po 90 minutach i dogrywce było 3-3.

Mecz Włochy - Hiszpania w półfinale Euro 2020. Zdecydowały karne

Dwukrotnie karne zdecydowały w spotkaniach Polaków. Podczas Euro 2016 "Biało-Czerwoni" w 1/8 finału wyeliminowali w ten sposób... Szwajcarię, a następnie w ćwierćfinale ulegli Portugalii, bo "jedenastki" nie wykorzystał Jakub Błaszczykowski.

Zanim niemiecki arbiter Karl Wald wpadł na pomysł, by w przypadku nierozstrzygniętego meczu o zwycięstwie decydowały rzuty karne, zdawano się na tzw. ślepy los i rzut monetą. W ten sposób m.in. w 1968 roku do finału ME awansowali Włosi.

Po raz pierwszy w ME rzuty karne wykonywano w 1976 roku i to od razu w finale. Techniczna "podcinka" Antonina Panenki zapewniła reprezentacji Czechosłowacji tytuł mistrzowski i przeszła do historii futbolu.

Mecze mistrzostw Europy rozstrzygane w rzutach karnych:

1976 finał: Czechosłowacja - RFN 2:2, 5-3 w karnych

1980 mecz o 3. miejsce: Czechosłowacja - Włochy 1:1, 9-8 w karnych

1984 półfinał: Hiszpania - Dania 1:1, 5-4 w karnych

1992 półfinał: Dania - Holandia 2:2, 5-4 w karnych

1996 ćwierćfinał: Anglia - Hiszpania 0:0, 4-2 w karnych

ćwierćfinał: Francja - Holandia 0:0, 5-4 w karnych

półfinał: Czechy - Francja 0:0, 6-5 w karnych

półfinał: Niemcy - Anglia 1:1, 6-5 w karnych

2000 półfinał: Włochy - Holandia 0:0, 3-1 w karnych

2004 ćwierćfinał: Portugalia - Anglia 2:2, 6-5 w karnych

ćwierćfinał: Holandia - Szwecja 0:0, 5-4 w karnych 2008

ćwierćfinał: Turcja - Chorwacja 1:1, 3-1 w karnych

ćwierćfinał: Hiszpania - Włochy 0:0, 4-2 w karnych

2012 ćwierćfinał: Włochy - Anglia 0:0, 4-2 w karnych

półfinał: Hiszpania - Portugalia 0:0, 4-2 w karnych

2016 1/8 finału: Polska - Szwajcaria 1:1, 5-4 w karnych

ćwierćfinał: Portugalia - Polska 1:1, 5-3 w karnych

ćwierćfinał: Niemcy - Włochy 1:1, 6-5 w karnych 2021

1/8 finału: Szwajcaria - Francja 3:3, 5-4 w karnych

ćwierćfinał: Hiszpania - Szwajcaria 1:1, 3-1 w karnych

półfinał: Włochy - Hiszpania 1:1, 4-2 w karnych

