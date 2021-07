Na tęczowe opaski zdecydowali się między innymi Manuel Neuer z Niemiec czy Harry Kane, którzy zmierzyli się w meczu na Wembley. Zdaniem Anderssona, który prywatnie jest zwolennikiem równości i ruchu LGBT, boisko piłkarskie powinno być jednak wolne od takich gestów, a zawodnicy powinni skupiać się w 100% na futbolu.



- Nie uważam, że powinno się z tym obnosić na boisku. Tęczowe opaski? Klękanie przed meczem? Koszulka z jakimś przesłaniem? To wszystko jest ważne, ale bądźmy przede wszystkim piłkarzami. O pozostałych sprawach rozmawiajmy już po meczu - mówił selekcjoner Szwedów.



Dodał jednak też, że nie podoba mu się to, co działo się na Węgrze, a także tamtejsze ustawodawstwo w kwestii praw mniejszości. Określił je jako okropne. Mimo to jego zdaniem o takich kwestiach ludzie związani z futbolem powinni wypowiadać się przed lub po meczu. W kracie należy skupić się na futbolu.



KK

Zdjęcie Janne Andersson /AFP

